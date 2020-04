El fin de un mito: ¡Pelé no es del Santos!

"El Santos de Pelé", suele decirse cada vez que se recuerda el histórico cuadro que integró Edson Arantes do Nascimento entre 1956 y 1975, casi toda su carrera.

Con el "Peixe", "O Rei" ganó seis torneos brasileños, 10 estaduales, dos Copas Libertadores y otras dos Intercontinentales.

Pese a todo ello, el para muchos mejor jugador de todos los tiempos se despachó una revelación histórica: no es el club de sus amores.

“La mayoría de mis amigos y los de mi padre eran de Corinthians, y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar y me hice de Vasco. No fui vascaíno, lo soy”, lanzó el nacido en Minas Gerais, en una entrevista con el canal Pilhado en Youtube.

"Si tuviera que elegir un equipo para competir en campeonatos oficiales sería Vasco, sí. Excepto contra el Santos, por supuesto”, agregó.