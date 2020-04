Caputto y posible reducción de salarios en la "U": "Todos queremos al club, siempre está la disposición"

La suspensión indefinida del fútbol chileno por la emergencia del coronavirus tiene a la ANFP y los clubes analizando opciones de cara a la reanudación del Campeonato Nacional 2020, donde no se descarta que el certamen pueda volver con un torneo corto y playoffs, como se disputaba hasta hace unos años, si es que la actividad regresa recién el segundo semestre.

En ese sentido, el técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, reconoció en una videoconferencia que: "Es un tema que escapa la realidad de uno. Tenemos que escuchar como club y decidir lo que será mejor para todos. No podemos quedarnos con lo que sea mejor para uno. Sé que han habido charlas y creo que es muy prematuro vislumbrar algo teniendo todo tan cerca".

"Hay que estar preparados para ver qué tipo de torneo será, cuándo se vuelve, cómo se va a reanudar y terminar el año. Son cosas que van a venir y hay que estar preparados para ello. Lo futbolístico no pasa a segundo plano, pero tenemos que tener la capacidad de resolverlo, pero la salud es lo primordial. Hoy sólo vislumbro el torneo que está", añadió el estratego de los azules.

Respecto al tema de una eventual rebaja en los sueldos de los jugadores y cuerpo técnico, el ex DT de la Roja Sub 17 sostuvo: "No hemos conversado el tema como tal. Hay mucho sentido común de todas maneras, todos queremos mucho al club y no queremos que haya inconvenientes. Siempre está la disposición, más allá que aún no se han generado las conversaciones directas porque todavía seguramente no debe haber algo claro",

Por último, sobre la opción de realizar fichajes a mitad de año, Caputto comentó que "seguramente la secretaría técnica sigue trabajando en posibles jugadores que puedan llegar al club".