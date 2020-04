Iván Zamorano es lo más grande: "La Juve y el Bayern me quisieron, pero les dije que no"

Los futbolistas activos y retirados continúan con la dinámica de realizar transmisiones en vivo por Instagram durante la cuarentena por el coronavirus y uno de los que se sumó ahora fue el ex capitán y goleador de la selección chilena, Iván Zamorano.

El otrora artillero de la Roja participó en una conversación con el ex jugador argentino Juan Pablo Sorin y reveló que dos clubes gigantes de Europa lo quisieron antes de dejar el Real Madrid para fichar por el Inter de Milán.

"Me fui porque había cumplido un ciclo en el Madrid. Cuando tenía 20 años me compró el Bologna y partí a préstamo a Saint Gallen. Le dije al presidente de ese equipo que me comprara para no volver a Italia todavía y después me quedó esa espina de volver al fútbol italiano", aseguró "Bam Bam" a través de Instagram Live.

"Había intenciones de quedarme (en el cuadro merengue), pero las conversaciones quedaron en un punto muerto. Después apareció la 'Juve' y el Bayern (MUnich) que me quisieron, pero apareció Moratti, que intentó hacer grande siempre al Inter y me convencí de ir ahí, donde pasé cinco años maravillosos", agregó.

Además, dijo que Benito Floro (Su DT en Real Madrid) fue uno de los técnicos que más lo marcó y que "Jorge Valdano me enseñó que el delantero depende mucho de dos delanteros abiertos y un '10'. Se dio cuenta de mi virtud al cabecear y fue muy importante".

Por último, Zamorano sostuvo: "Creo que jugué en los equipos que nunca me imaginé jugar. El sueño de mi viejo era que jugara en Colo Colo y lo hice, no me quedó nada pendiente, pero cuando voy a Argentina, me encanta que el hincha de River, Boca o Independiente y te dicen '¡'Bam Bam' qué dupla hubieses hecho con el 'Matador' Salas en River!' o '¡te faltó jugar en Boca, hubieses sido ídolo al primer partido!' o el de Independiente que me dice 'ojalá te hubieses puesto la camiseta roja'. Por ver esa situación me hubiese encantado jugar en Argentina, porque sienten el fútbol de una forma especial".