Robinho confesó su adicción a la noche y echó "al agua" a ex compañeros: "Los ingleses salían más, pero a los brasileños siempre nos pillaban"

El ex delantero brasileño del Real Madrid, Manchester City y AC Milán, Robinho, contó algunas de las mejores experiencias vividas fuera de la cancha en esos tres clubes, incluyendo su gusto por la noche y las discotecas; arrastrando también a algunos de sus ex compañeros con él.

"Me gustó Manchester, el club, los restaurantes… pero no nos olvidemos de las discotecas. Me gustaba divertirme. ¡Pero los ingleses salían más que los brasileños! Joe Hart salía siempre, Micah Richards y Shaun Wright-Phillips lo mismo. Pero cuando salíamos los brasileños siempre nos pillaban", manifestó el ex seleccionado del Scratch a Marca.

"Beckham siempre estaba con los brasileños (en Real Madrid). Era parte de nuestro grupo. De hecho, los españoles estaban celosos porque hablaba más portugués que español, así que pasaba más tiempo con nosotros", agregó.

Por otra parte, también contó algunas de las locuras de Zlatan Ibrahimovic cuando compartieron en Italia: "Zlatan solía decir que él convenció al Milan para que me ficharan: 'Estás aquí por mí'. ¿Es arrogante? Sí, pero en un buen sentido. Es sólo confianza y confianza en su talento. Para mí es todo lo que un delantero debería ser: un showman y un ganador".

"En un entrenamiento le dio por retar a Gattuso a una pelea de jiu-jitsu. Ahí tenías a este feroz defensor haciendo artes marciales contra Zlatan, que es cinturón negro. ¿Quién ganó? Zlatan siempre gana", cerró.