Desde México y Argentina se interesan por dirigir a Colo Colo

La ‘pandemia’ de nombres que ha aparecido desde que Mario Salas dejó la banca de Colo Colo vuelve a sumar gente a la larga lista de entrenadores que han reconocido contactos o han mostrado su interés.

En México apareció uno. Miguel Herrera, actual DT de América, reconoció que llegar a Macul es atractivo y que pensaría la opción, pero por ahora, está cómodo en las Águilas.

“Hay equipos muy buenos en Chile. Obviamente que si me das a elegir, pensaría en el más emblemático, que es Colo Colo. Sabemos que hay clubes especiales en el mundo del fútbol y en la liga chilena Colo Colo en un equipo importante, pero no descartamos ninguna posibilidad, por ahora estoy bien en México”, señaló el ‘Piojo’ al sitio web Encancha.

De paso, el técnico presentó alabó a la selección chilena, donde ha aparecido como opción un par de veces: “es una selección muy interesante de dirigir a nivel mundial, tiene jugadores importantes en toda Europa, y además, jugadores que han salido del fútbol local con mucha calidad y también en otras ligas”.

El otro nombre que apareció es un desconocido para el medio chileno. Se trata del argentino Silvio Rudman, técnico de 50 años y cuya última experiencia fue dirigir al Monagas del fútbol venezolano.

En entrevista con el medio OH! de Santa Fe, Rudman aseguró que tuvo varios contactos mediante su representante con los albos. “Mi representante habló estos días durante la cuarentena con gente de Colo Colo y Alianza Lima. Estuvo la chance hace un tiempo de dirigir en Colón porque José Pekerman me recomendó, pero no se dio”, declaró.