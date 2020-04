Edson Puch salió en defensa de la Teletón: "Los niños no tienen la culpa"

Edson Puch, delantero de la Universidad Católica, criticó en sus redes sociales a los opositores de la Teletón. Mediante una extensa publicación, el jugador respondió a las voces que cuestionan el desarrollo online del evento en medio de la pandemia a causa del coronavirus.

"Hace un tiempo leí por redes sociales: si no te gusta el aborto, no lo practiques, si no te gusta la iglesia, no participes y bla bla bla, así muchas cosas. Ahora podemos hacer lo mismo con la Teletón: si no te gusta, no participes, no te hagas parte", comenzó el atacante.

Puch agregó: "No hagas que otra gente se contamine con tu mala onda o poca empatía, si al final los niños no tienen la culpa ni de su condición ni del mundo que le tocó vivir. Sabemos que no es la forma y deberíamos tener otros planes de acción y políticas públicas, pero hoy es lo que hay y los niños lo necesitan. Si no lo vives de cerca vivir con capacidades diferentes no lo entenderías".

Debido a la crisis sanitaria generada por el covid-19, la Teletón se está realizando solo desde el teatro, sin eventos masivos y sin una meta fija, mientras que las donaciones se pueden realizar de forma digital.