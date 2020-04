La F1 no corre pero tiene polémicas: acusan a Racing Point de plagiar el auto de Mercedes

Que la Fórmula Uno -como todo- esté parada por la pandemia, no hace que no genere noticias. Y no se trata sólo de equipos que generan ahorros, como McLaren con la rebaja al sueldo de sus pilotos, o el trabajo de varias escuderías para hacer respiradores. También hay polémicas deportivas. Una de ellas se arrastra desde los entrenamientos de pretemporada, cuando Racing Point apareció en pista con un auto que todos asumen que es una fotocopia del dominador Mercedes. Pese al parate, la polémica continua. Esta vez, las críticas al equipo de la familia Stroll llegaron desde Francia.

Cyril Abiteboul, jefe de Renault F1, no se hizo problemas en disparar directo al llamado “Mercedes rosado” (por el color del rotulado del monoplaza de Racing Point). “Tienen grandes fotógrafos, eso es seguro. Sin embargo, han sido honestos al decir que copiaron. Es la primera vez, al menos en mi memoria desde que estoy en la F1, que la gente se enorgullece del trabajo de copiar, el trabajo de falsificar. Como cuando encuentras a un falsificador que está muy satisfecho con el trabajo que ha hecho", dijo al Canal+ de Francia.

Lo que genera dudas a Abiteboul es cómo hizo Racing Point para copiar tan bien al equipo dominador de la era híbrida. No cree que haya sido sólo gracias a fotos. "Toda la cuestión es si, sobre la base de la información pública, es posible hacer un trabajo tan preciso, que funcione tan bien. No voy a ir más lejos en este momento, pero es una pregunta que seguimos haciendo", concluyó uno de los que lucha por ser el mejor del resto, detrás de los inalcanzables Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Sin embargo, la polémica no queda ahí: en Williams también se cuestionan lo que ha hecho Racing Point con su “Merecedes Rosado”. Claire Williams, subdirectora del equipo, advierte que su escudería es independientes, y no quieren copiar a nadie “Siempre he sido realmente clara respecto a dónde se sitúa Williams como constructor independiente y lo orgulloso que estamos de ello. Estamos en esta categoría por lo que hacemos. Cuando lo hacemos mal, es nuestra culpa. Y, cuando acertamos, podemos estar orgullosos de ello. Eso es enormemente importante para mostrar quiénes somos. Hemos tenido éxito con este modelo de negocio en un pasado reciente. Tuvimos mucho éxito en 2014, 2015, 2016 y 2017. Sólo lo perdimos las dos últimas temporadas. No es porque no tengamos un Mercedes que está pintado de rosa el motivo de que no lo hagamos bien", sentenció.

Habrá que ver cuando empiece la temporada si las críticas se justifican.