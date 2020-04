Conmoción en Francia por suicidio del médico del Reims contagiado de covid-19

El fútbol francés está conmocionado con la trágica muerte de Bernard González, médico del Stade de Reims, quien se suicidó en su casa mientras cumplía la cuarentena por estar contagiado de coronavirus.

González, de 60 años, estaba recluido en su residencia junto a su esposa, cuando decidió quitarse la vida. Las razones no han sido particularmente detalladas, pero el profesional dejó una carta donde explica los motivos.

La noticia fue dada por el prefecto del Marne y comunicada oficialmente por el alcalde de Reims, Arnaud Robinet, quien confirmó la existencia de la carta. “Pienso en sus padres, su esposa, su familia… El es una víctima colateral del covid-19”, declaró el edil a Le Parisien.

“Hundido, el Stade de Reims llora este domingo al doctor Bernard Gonzalez. El (médico) del club, pero también de cientos de ciudadanos y ciudadanas de Reims. El de todas las epopeyas. El de los 23 años”, anunció a través de sus redes sociales el Stade de Reims, que marchaba quinto en la Ligue 1 de Francia antes de la detención del fútbol.

El técnico del equipo, David Guion, se mostró afectado por la noticia. “Mi presidente me acaba de informar. Es muy difícil hablar de ello. Estamos en shock. Dejó una carta explicando su gesto, pero ya no lo sé. No puedo hablar de ello”, expresó a L’Equipe.

En tanto, el presidente del club, Jean-Pierre Caillot, aseguró en la web del equipo que “esta pandemia está golpeando al Stade de Reims justo en el corazón, es una personalidad de Reims y un gran profesional del deporte que nos ha dejado”.

Actualmente, Francia consigna más de 90 mil contagiados por coronavirus, según el reporte más actualizado, siendo el quinto país del mundo con más enfermos y el tercero a nivel de muertos, con un total de 7.560 fallecidos.