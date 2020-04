Hugo Droguett alza la voz por “cero fiscalización” en la Araucanía por coronavirus

Hugo Droguett encendió las alarmas por la rápida propagación del coronavirus en la región de la Araucanía. En conversación con la radio ADN, el veterano volante, que actualmente juega en Deportes Temuco, denunció que hay "cero fiscalización" en la zona, lo que reflejó con una vivencia.

“Tengo un supermercado muy cerca de mi casa, y no me dejaron entrar porque estaba lleno, estaba también la policía y los militares. Luego fui a ver a otro supermercado que igual queda cerca, y lamentablemente hay cero fiscalización, nadie me pidió nada. Así es imposible que la enfermedad, acá en La Araucanía, se pueda parar”, indicó Droguett.

Respecto a la cuarentena obligatoria y las prácticas en casa, el ex Tecos comentó que “no es lo mismo entrenar en cancha, con tus compañeros, la vivencia del camarín”.

El mediocampista también se refirió a la probable disminución de salarios en el fútbol: “Por ahora se han tenido algunas reuniones, pero todavía nada concreto. En realidad no sabemos bien si van a haber descuentos o no. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de información”.

“Esperemos que esto no se prolongue por mucho tiempo, que la gente de verdad entienda. No queremos estar como los demás países perdiendo muchas vidas”, sentenció el ex seleccionado chileno.

Al 4 de abril, la Araucanía es la región con mayor cantidad de muertos por covid-19 a nivel nacional, con 9 fallecidos y 477 contagiados.