Agustín Farías y las vacaciones anticipadas de Palestino: "Nos dijeron que era la mejor opción para no tocar los sueldos"

El mediocampista argentino Agustín Farías es uno de los capitanes de Palestino, junto a Luis Jiménez y César Cortés, y por ello fue uno de los encargados en negociar la negativa del plantel tetracolor por reducir los sueldos del equipo, mientras se mantuviera la emergencia sanitaria por la pandemia mundial del coronavirus en Chile.

Ante eso, la medida entregada en La Cisterna por la dirigencia "Árabe" fue enviarlos de vacaciones de inmediato legalmente y así jugar todo el año. Con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), los tres jugadores aceptaron no seguir en el régimen de trabajo que tenía con el cuerpo técnico de Ivo Basay al mando durante la cuarentena en sus casas, pero confiados en que el CDF no pondrá problemas en seguir pagándole a los clubes y así, sus salarios no se vean perjudicados durante los próximos meses.

¿Cómo fue esta decisión de Palestino de decretar vacaciones?

Fue una llamada del presidente con los capitanes del equipo y nos manifestó que era la mejor opción irnos de vacaciones para no tocar los sueldos. Que ellos encontraban que la mejor forma era esa, para que nadie de los trabajadores; tanto jugadores como la gente del club se vea perjudicada por el tema.

Al irse de vacaciones, eso sí, no tendrían más hasta 2021 ¿Lo asumieron sin problemas eso?

Sí, las vacaciones que eran para junio o julio pasaron para ahora y eso es lo que sabemos. Aparte por cómo se está dando todo, el fútbol cuando arranque -si es que arranca-, creo que no parará hasta fin de año. No creo que el fútbol se pare a mitad de año, se dará de corrido hasta el final y no tengo bien claro, pero los contratos que tienen con el CDF le permite a todos los clubes, tener una cierta cantidad de partidos en el año y tenemos que cumplir con todo eso.

¿El tema de los sueldos lo hablaron? Porque estando en vacaciones estarían obligados a pagarles

Nosotros, por año, tenemos unas vacaciones que son 21 días hábiles. Más o menos no tengo claro. Pero en la semana tuvimos una reunión de videollamada con el Sifup, donde manifestaron que el mes de mayo estaría pagado y que el mes de abril, creían que no iba a haber problema y estos dos meses estarían cubiertos. Ahora, todos pensamos que el CDF seguirá ligado al fútbol y por tanto deberá seguir depositando los cheques como lo hace todos los meses. Pero también depende cómo sigue todo esto. El coronavirus, si el fútbol volverá pronto o se va a tardar y depende mucho de eso.

Tras esa conferencia con el Sifup ¿Ustedes se quedan más tranquilos cuando el presidente Uauy les dice lo de las vacaciones?

Sí porque, más que nada, nos quedamos contentos. En otros lugares como Europa, comentaban que los jugadores se bajaban los sueldos y a veces, todos se agarran de eso, pero todos sabemos que no son los mismos números que se manejan acá. Para todos los futbolistas que nos descuenten plata, como todo trabajador, lo vamos a sentir. Son pocos los jugadores que pueden darse el lujo de decir: "Yo me rebajo el sueldo un tanto por ciento", porque la realidad no es esa. A nivel mundial son pocos los que tienen ese privilegio y el resto no. Copiar lo que hacen en Europa no me parece justo, pero hay que verlo. Ver cuándo vuelve el fútbol y estamos todos a la espera de que no se le baje el sueldo a nadie.

¿Qué les pareció la medida igual de no parar más al volver? Porque puede que el torneo se alargue mucho más.

Pasa que el CDF necesita una cantidad de partidos y como está pasando, falta mucho, falta la Copa Chile, faltan las copas internacionales y no creo que pare más y lo más correcto será darle hasta fin de año, que no se pare el fútbol porque en dos meses más, pararlo, no tiene sentido y no sabemos hasta cuánto va a durar el virus. Por eso no es malo irse de vacaciones ahora.

¿Cómo ha sido la cuarentena con la familia?

Hace 20 días que estamos encerrados nosotros. Sólo he salido dos veces a hacer mandados y es lo único que hemos salido. Hemos respetado la cuarentena todos los días, y por parte del club nos dieron las indicaciones que nos cuidemos, que nos quedemos adentro y así lo estamos haciendo.

¿Tristeza por estar lejos de Argentina?

Quizás se hubiese pasado más rápido allá y hubiese sido más llevadero pasarlo con la familia, pero iba a ser la misma porque íbamos a estar encerrados acá o en Argentina. Quizás más acompañados, pero nada más.

¿Les han pedido hacerse el test del coronavirus en Palestino?

Nosotros. Lo charlamos con Chester y Luis, que creemos que el club antes de que volvamos a entrenar, nos hará el estudio para ver cómo están todos los jugadores. Es algo difícil porque en el club trabaja mucha gente, y uno tampoco sabe el contacto que el resto del personal de los empleados, con quienes tiene contacto a diario, no sabemos con quién se juntaron y por eso tener un cuidado del virus para ellos fue difícil. Pero yo sé que en mi familia nadie está contagiado, pero difícil saber el resto.