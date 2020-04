Wanderers adelanta las vacaciones del plantel por el coronavirus

Primero fue Palestino y después Deportes Antofagasta en anunciar que adelantaría las vacaciones de sus planteles en medio de la crisis que se vive por la pandemia de coronavirus. Y ahora se sumó Santiago Wanderers el que informó esta medida para quedar en receso a la espera de la reanudación del fútbol chileno.

A través de un comunicado, el elenco porteño sostuvo: "A partir de este lunes todas nuestras ramas deportivas harán uso de sus 15 días de feriado colectivo, con el objetivo de resguardar su seguridad y poder disponer de sus servicios una vez que se retomen las respectivas competencias nacionales".

En la misiva, el club agregó que "la decisión además busca resguardar la integridad de todos los jugadores y profesionales del área física de la institución, quienes durante estas últimas dos semanas han demostrado un alto compromiso con Santiago Wanderers, realizando sus respectivas sesiones de entrenamiento online".

El presidente del Decano, Rafael González, expresó: "Es una medida bastante necesaria. Pues, además de resguardar la integridad de cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico, la realidad es que no sabemos cuándo va a volver el fútbol. Eso significa que posiblemente terminemos jugando todo el verano y no podemos pretender que jugadores y cuerpo técnico no tengan sus respectivas vacaciones".