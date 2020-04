Esperanza o ilusión: desde España ya planifican fechas de retorno del fútbol

El fútbol europeo ya empieza a trazar líneas para volver a la actividad. Al menos, así lo anticipa el presidente de La Liga española, Javier Tebas, quien afirma que el 29 de mayo o el 6 o 28 de junio serían las fechas que se manejan para el retorno de los torneos nacionales en el Viejo Continente.

El dirigente ha mantenido una teleconferencia con la prensa internacional, para evaluar y explicar la situación que vive el fútbol español por la crisis del coronavirus. Una rueda de prensa que resume La Gazzetta dello Sport italiano.

“Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 29 mayo de LaLiga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio. Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para LaLiga. Para el final de la temporada no querríamos ir más allá del mes de agosto, y es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada”.

Tebas agrega que, para la temporada 2020-21, “se están estudiando tres posibilidades. La primera, si comienzas a finales de mayo, es jugar las competiciones nacionales en junio y las internacionales en julio. El segundo, si comenzamos a principios de junio, para jugar todas las competiciones juntas hasta finales de julio. Y el tercero, con el regreso al campo a finales de junio, prevé los campeonatos en julio y las copas europeas en agosto”.

Para el dirigente, la cancelación de lo que resta esta temporada, no es alternativa. “Esto es algo que solo me aparece cuando duermo, en forma de pesadilla. Cuando estoy despierto, nunca se me pasa por la mente. En el deporte, ni en España ni en Europa se pensó esta hipótesis porque hay semanas antes de que pueda suceder. Solo lo pensaremos cuando ya no podamos jugar. Hoy es un debate estéril que solo genera conflictos de intereses, como está sucediendo en otros países. Casualmente, lo que no quieren jugar son los últimos en la clasificación o aquellos que luchan por no descender. Ninguna Liga grande o mediana tiene que comenzar este debate ahora. Porque está claro que deriva de otros tipos de intereses”, afirma.

“No terminar la temporada 19-20 traería una pérdida cuantificable en mil millones de euros. Si terminamos a puerta cerrada, el daño económico será de 350 millones de euros. Si pudiéramos jugar con el público, las pérdidas seguirían siendo de 150 millones de euros. En cuanto a los derechos de TV en Liga, recaudamos el 90 por ciento del total. Si ya no tenemos que jugar, además de renunciar al 10 por ciento faltante, tendríamos que devolver el 18 por ciento de lo que ya hemos recaudado”, confidencia Tebas a los medios europeos respecto del perjuicio económico que implicarían los diferentes escenarios que se enfrentan ante una eventual reanudación o cancelación.

Además, el presidente del torneo hispano está seguro de que sería un error cambiar el tipo de competiciones. “Esto es algo que debe evitarse. Porque tanto a nivel nacional como internacional hemos vendido nuestras ligas y la Champions a más de 100 canales de televisión en el mundo. Los vendimos con este formato, con este número de equipos y este número de juegos. Cambiar la estructura de la competencia obligaría a reescribir cientos de contratos. En mi opinión, cambiar de formato es muy arriesgado”.

Sin embargo, no elude el tema de los contratos de los jugadores que protagonizan La Liga. “Será necesario modificar los contratos de los jugadores que vencen el 30 de junio, así como los diversos acuerdos de préstamo. No es simple, pero no tan complicado. Creo que los jugadores estarán de acuerdo y que las diferentes ligas encontrarán una solución que cumpla con las regulaciones generales”. Además, entiende que las modificaciones del calendario no sólo golpearán sueldos, contratos o vencimientos de los mismos. También debería alterarse el mercado de fichajes y su agenda. “Está claro que las fechas actuales, del 1 de julio al 1 de septiembre, no serán necesarias y deberán cambiarse. Pero no puedo decir mucho más. Tendremos que ver las recomendaciones de la FIFA y ajustar el mercado a las condiciones actuales generadas por el coronavirus, que son decididamente excepcionales”.

Por último, Tebas se dio tiempo para analizar la posible partida de Leo Messi al Calcio italiano.

“No sé si Messi se va a ir a Italia, no lo creo, pero la llegada de Messi pueda resolver los problemas de la Serie A, que están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes. Las cifras de la Serie A están estresadas, y estos problemas económicos ciertamente no las resuelven Leo Messi. Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama: se dijo que sin Cristiano Ronaldo la Liga habría perdido dinero, y en cambio lo habríamos ganado, incluso en Portugal. Los grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato”, reflexiona el dirigente.