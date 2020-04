Gabriel Costa no 'seguirá' a Mario Salas a Perú y quiere seguir "creciendo" en Colo Colo

Ya la semana pasada, después de que Mario Salas fuera oficializado como nuevo entrenador de Alianza Lima, se acrecentaron los rumores de que el técnico chileno podría sumar como refuerzo a Gabriel Costa, delantero uruguayo-peruano al que dirigió en su exitoso paso por Sporting Cristal y luego en Colo Colo.

Y si bien en un principio manifestó su deseo de volver a ser dirigido por el "Comandante", ahora el atacante fue claro al asegurar que no se moverá del Cacique hasta finalizar su vínculo.

"No tengo posibilidades de volver a Perú porque tengo contrato con Colo Colo hasta el 2022 y me quiero quedar acá. Tampoco me ha llamado nadie, pero quiero seguir creciendo en Colo Colo", reconoció el ariete en diálogo con radio Ovación.

Sobre Mario Salas, Costa expresó: "Es una gran persona y un gran técnico. Le va a ir muy bien en Alianza Lima por la personalidad que tiene, se va adaptar rápido al club porque ya conoce el medio".