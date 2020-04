Garín contó de su relación con Federer: "Me habló como si me conociera de siempre, me quedé sin palabras"

El tenista chileno Cristian Garín (18º del ATP) se encuentra en cuarentena por la pandemia del coronavirus hace varias semanas y en diferentes publicaciones ha manifestado su incomodidad por no poder volver a jugar tenis.

En ese contexto, el "Tanque" decidió sumarse a un streaming online que realizaba ESPN y en el que confesó su relación con varios tenistas del circuito, con quiénes se lleva bien y mal; además de confesar su admiración y primera instancia de conversación con la leyenda suiza Roger Federer.

"Me encantaría jugar Federer algún día. Es un sueño. Es el jugador que me encantaría ver jugar todos los días en todas las superficies. Es increíble cómo todavía disfruta el deporte después de todo lo que ganó, tener una familia y todo. Hablé con él por primera vez en 2019 en Roland Garros. Me habló como si me conociera por mucho tiempo. Me quedé sin palabras y nunca lo olvidaré", aseguró Garín.

"Me llevo bien con Benoit Paire, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Casper Ruud de los tenistas que no son sudamericanos y por otro lado, Jeremy Chardy no tenía idea que tenía mala onda conmigo. Algo tiene contra mí", añadió.

Por último, el tenista 18º del mundo y último campeón del ATP 500 de Río de Janeiro manifestó que "el ATP ganado de Houston fue para mí el título más importante de mi carrera, no sólo porque fue el primero, sino porque me liberó".