Manchester United con insomnio: no le encuentra club a Alexis y saca números rojos si debe mantenerlo

A pesar de que la pandemia por el coronavirus es la principal preocupación en Inglaterra, Europa y todo el mundo; los clubes de fútbol han tenido que seguir trabajando en lo que será su presupuesto para las próximas temporadas y el Manchester United no es la excepción.

Además de lo que ha significado los problemas financieros devenidos por la propagación del covid-19, el principal problema económico para los Diablos Rojos es el delantero chileno Alexis Sánchez. Su regreso de Inter de Milán tras terminar su cesión es inminente y por eso el tocopillano debería estar dos años más en Old Trafford por contrato.

Pese a lo anterior, la dirigencia del United no quiere pagar los millonarios montos que implica mantener a Sánchez con su salario semanal y por eso están "desesperados" buscando qué equipo podría llevárselo a inicio de la próxima temporada 2020-2021 en Europa, según indica este martes la prensa británica.

El millonario bono que espera a Alexis Sánchez en su retorno a Manchester Los "Diablos Rojos" deberán pagar más de 1.150 millones de pesos al delantero chileno cuando vuelva a Old Trafford, algo que el diario británico "The Sun" se da por descontado dado el bajo rendimiento del delantero en Italia.

"United se verá obligado a gastar 10.8 millones de libras esterlinas (13.3 millones en dólares) si no convence a Alexis de reducir su salario. Por eso tratan desesperadamente de encontrar un comprador para Sánchez, quien casi no trabajó con Solskjaer y ya era enviado a préstamo a Inter de Milán. El problema es que hay pocos capaces de pagar los salarios deslumbrantes de la ex estrella de Arsenal, menos ahora con el clima de incertidumbre financiera en el mundo", asegura Mirror.

Por otra parte, Evening Standard asegura que "Sánchez es reacio a tomar un recorte salarial para asegurarse de alejarse del United, a pesar de que le quedó claro que no figura en los planes de Solskjaer. Otra opción tanto para los Red Devils como para Sanchez es un segundo movimiento de préstamo en otro lugar".

Alexis no convence a nadie en Inglaterra y sólo Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes equipos que estarían interesados en él.