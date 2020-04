Alexis le complica la vida al Manchester United y no aceptaría un recorte de sueldo si se va a otro club

Alexis Sánchez y el Manchester United han protagonizado una fuerte y extensa polémica en Inglaterra, luego de que el delantero chileno no cumpliera las altas expectativas que tenían en Old Trafford tras su traspaso desde Arsenal. El tocopillano era una de las grandes figuras del fútbol mundial cuando dejó a los Gunners, pero finalmente su rendimiento dejó mucho que desear y por ello el técnico Ole Gunnar Solskjaer lo envió a préstamo a Inter de Milán.

Pese a eso, en los lombardos tampoco rindió y por eso ahora deberá volver a Manchester para ponerse a los órdenes del mismo DT que lo sacó del club. Todo esto, enmarcado en una gran ola de polémicas sucesivas por los altos montos de dinero que recibe Maravilla por parte del club y que alcanzó una nueva controversia el pasado martes según ESPN.

Debido al conocimiento que tiene Alexis de que los "Diablos Rojos" no quieren contar con él para la próxima temporada, la publicación del citado medio apunta que el seleccionado nacional no quiere aceptar condiciones poco favorables económicamente para él, ahora que sabe de su posible salida de Manchester y específicamente no quiere que le reduzcan el salario prometido cuando partió al United.

Alexis tiene contrato hasta 2022 con el "ManU" y por ello el equipo del Teatro de los Sueños le busca desesperadamente una salida. Eso sí, a un equipo que tenga el potencial financiero para pagarle todo -o gran parte- del sueldo al chileno.