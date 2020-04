A Gustavo Quinteros le gustaría dirigir Colo Colo: "Mi objetivo es llegar a clubes donde puedo salir campeón"

Gustavo Quinteros se coronó campeón del fútbol chileno dirigiendo a Universidad Católica en 2019 y esa campaña le abrió las puertas para partir a la banca del Xolos de Tijuana de México. Pese a eso, su buen rendimiento con los "Cruzados" lo ha convertido uno de los entrenadores que suena en Colo Colo para reemplazar a Mario Salas.

Sobre esa opción, el DT argentino-boliviano aseguró a CDF que "si se da la posibilidad de volver a dirigir en Chile, lo haría feliz. Los tiempos de los clubes no son iguales a los tiempos de los entrenadores. Me gustaría volver a dirigir un equipo, un proyecto, pensando en el Campeonato. Cualquier equipo importante, como Universidad Católica o Colo Colo, claramente me gustaría ir. Ese es mi objetivo como profesional, llegar a clubes donde puedo salir campeón".

"No quiero hablar públicamente de otra posibilidad en un club, estoy trabajando en México. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, hay que ir a los equipos, tratar de terminar los contratos, por lo menos una temporada", agregó.

Junto a eso, Quinteros conversó su salida de la UC diciendo que "lamentablemente no se pudo continuar, había mucha incertidumbre con el tema social. Hubo otros motivos que no es bueno hacerlos público, pero de Católica tengo los mejores recuerdos, del 'Tati' Buljubasich, del presidente (Juan Tagle) y los jugadores, estoy en contacto con la mayoría".