¿Se extiende la maldición del Liverpool? "Espero que podamos ganar la Premier League el año que viene"

El Liverpool nunca ha ganado la Premier League. Desde que el campeonato inglés tiene esta denominación, o sea, a partir de la temporada 1992-93, los "Reds" no han podido consagrarse, pues su último título local data de 1990.

El equipo de la ciudad de The Beatles iba encaminado a coronarse en la actual edición, ya que le llevaba 25 puntos de ventaja a su escolta, el Manchester City. Sin embargo, la explosión del coronavirus, que tiene a Inglaterra como uno de sus principales focos, ha dejado en ascuas el torneo.

Sadio Mané, una de las figuras del elenco de Jurgen Klopp, ya se pone en el escenario de que den por cerrado el certamen, sin monarca. "Todavía no me siento campeón, no lo veo así. Me encanta mi trabajo y el fútbol, quiero ganar en el campo los partidos y conseguir el trofeo, es lo que me encantaría, pero, con esta situación, entenderé lo que sea que pase", advirtió en diálogo con TalkSport.

"Algunas personas han perdido a miembros de sus familias y eso es lo más complicado, pero, para mí, es mi sueño y quiero ganarla este año. Si no se da el caso, lo aceptaré. Es parte de la vida", prosiguió el senegalés. "Hoy lo más importante es la salud, la vida. Es la verdad. La situación es muy complicada. Espero que podamos ganarla el año que viene", cerró.

Cabe recordar que este país, en otros deportes, ya decidió cancelar por este año Wimbledon y The Open, los torneos más tradicionales de tenis y golf, respectivamente.