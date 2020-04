El MotoGP está a punto de desechar el mundial de 2020

Los motores del MotoGP están a punto de mantenerse en silencio por todo 2020. La productora a cargo de la organización aseguró que ve cada vez más factible la opción de cancelar la temporada por las secuelas que ha dejado la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Speedweek, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta dijo que los problemas sanitarios en gran parte de Europa son motivo para, eventualmente, tomar la decisión de cancelar el 2020.

“La situación es muy mala en España, al igual que Italia y Francia. También creo que antes de tener vacunas para detener la propagación del coronavirus, será muy difícil o imposible organizar un Gran Premio y otros eventos importantes”, indicó Ezpeleta.

El apunte se centra en esos tres países, de los más afectados por el covid-19 en todo el mundo con contagiados y muertos, pero también países de alta relevancia en el MotoGP, tanto por los pilotos, carreras y equipos que son de esas latitudes.

“Incluso si la vida se normalizara un poco más, las prohibiciones de viaje permanecerán vigentes en todos los países. Si no fuera así, estarían locos. Por lo tanto, no será posible que un gran número de personas vea un partido de fútbol en vivo o asista a un evento de MotoGP. No estoy muy seguro de que podamos correr la temporada 2020”, añadió.

Ezpeleta añadió que el problema ni siquiera pasa por un mínimo de carreras para hacer un mundial, que son 13 según reglamento. “Lo de las 13 carreras mínimo para hacer un campeonato por contrato no es un problema porque hay una cláusula de fuerza mayor. Y en caso de fuerza mayor podemos reducir el número carreras. Eso no me preocupa, al menos podríamos tener campeones. Si tenemos la oportunidad de reiniciar MotoGP, lo haremos”, dijo.

“Es importante garantizar la seguridad y la salud de todos los involucrados. Si alguien se infecta en uno de nuestros eventos seremos culpables para siempre. También podemos sobrevivir si tenemos que cancelar por completo la temporada 2020. Si tenemos que aceptar este escenario, el peor de los casos, nos prepararemos para la temporada 2021 a su debido tiempo y concienzudamente. Por el momento, también es una prioridad que ayudemos a los equipos a sobrevivir 2020 económicamente. Pagamos dinero cada mes, incluso si no hay una sola carrera”, añadió.