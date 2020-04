Walter Montillo a su padre: "Sé que en algún lugar verás este mensaje, te amaré siempre"

View this post on Instagram

Recordarte con esa sonrisa es lo mejor que podemos hacer todos. Vivimos momentos hermosos y otros no tanto. Tal vez no tuvimos la capacidad para hacer que nuestra relación sea mejor de lo que fue en este último tiempo. Se que en algún lugar verás este mensaje. Siempre te voy a recordar y agradecer por inculcarme la honestidad y el trabajo desde chico. Ojalá que puedas encontrar paz donde quiera que estés. Acá abajo hay mucha gente que te va a extrañar muchisimo. Te amaré siempre!!