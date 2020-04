Aníbal Mosa, esperanzado en llegar a acuerdo sobre los sueldos en Colo Colo

Colo Colo está en plenas negociaciones para ver qué pasará con el recorte de sueldos al plantel. Si bien hay acuerdo en la medida, la piedra de tope es la devolución de lo descontado en 2021, ya que mientras los jugadores quieren el monto completo, Blanco y Negro propone la mitad.

Así lo dejó en claro el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien aseguró en radio Cooperativa que la medida de recortar sueldos sería hasta diciembre.

“Había dos alternativas, que era hacer un descuento en estos cinco meses, que serían los mas críticos, de abril a agosto, pero iba a ser tan violento que seguramente algunos jugadores iban a recibir menos de la mitad y quisimos hacerlo más largo, hasta diciembre, para que el efecto no sea tan grande. Pero que de lo que se descuenta, se devolvería la mitad en 2021”, explicó Mosa.

En ese sentido, el timonel de Blanco y Negro asevera que las negociaciones con el plantel, representado por Esteban Paredes, Matías Zaldivia y Julio Barroso, continuarán hasta que haya un acuerdo.

“Estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel. Lo más importante es que ellos entienden el tema, es una situacion generalizada. Voy a hablar las veces que sea necesaria con los jugadores para llegar a un acuerdo. Por el bien de Colo Colo, debemos llegar a un acuerdo”, dijo.

La necesidad de un acuerdo, según Mosa, tiene que ver con la situación financiera del Cacique, que, a juicio del empresario puertomontino, será crítica si no se toman rápidas medidas.

“Hoy en día estamos estables, previendo de aquí a 90 días y si no hacemos nada, la situación será crítica. No solo en esta institución, sino que en la mayoría de los equipos en el mundo. Todos más o menos han llegado a acuerdo y han entendido que la situacion no puede continuar de esta manera”, explicó.

En el mismo sentido, Mosa aseveró que los dineros de televisación no son importantes en los ingresos del Cacique: “Muchas veces se ha hablado que el cheque del CDF es el que mantiene todo, pero para Colo Colo no es así. Para Colo Colo, los auspicios y el borderó son mucho más grandes. Esperemos que busquemos un encuentro, porque esto lo debemos sacar adelante entre todos”.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro dio su parecer sobre el futuro del torneo nacional. “Queremos que se reanude el torneo y que se terminen con las fechas que falten. Debemos ser capaces de retomar el campeonato, no escuchar las voces que hablan de dar por terminado el campeonato, porque en Colo Colo creemos que es una locura. Tenemos que hacer un esfuerzo para jugar las fechas que faltan, aunque sea hasta el 31 de diciembre”, cerró.