En Católica, no gusta la idea de los playoffs

Desde la cuarentena que pasa en las afueras de Ovalle, en la casa de sus padres, Diego Valencia corrobora una postura que ya parece ser generalizada en Universidad Católica. Si antes Matías Dituro se había mostrado contrario a que el campeonato nacional se remate con un playoffs en beneficio del tiempo, el joven delantero cruzado corrobora algo que es una postura generalizada en el plantel que adiestra Ariel Holan y a los que la suspensión del torneo por la pandemia sorprendió en la cima de la tabla de posiciones.

Tal como viene haciendo la UC, a través de una rueda de prensa telemática, mantiene a sus jugadores en contacto con sus fanáticos. Esta vez fue el turno del delantero, quien contó que tan pronto se decretó la detención de la competencia, viajó a pasar estas semanas junto a sus padres, donde además tiene espacio de sobra para entrenar.

Además de contar que están en constante contacto con el cuerpo técnico, no sólo con el área de preparación física, agrega que el trabajo con los técnicos y con el psicólogo del plantel se ha vuelto cosa frecuente esta última semana. De hecho, este viernes comienzan con trabajos grupales por videoconferencia con Holan a la cabeza.

Sin embargo, al margen de la ansiedad obvia que provoca la falta de competencia, Valencia coincidió con el arquero estelar de Católica, en términos de que "la prioridad para mí es que se juegue todo: mantener el formato de dos ruedas todos contra todos".

La razón es simple: "En un torneo largo, se debe ser regular. Se premia aquello. Los playoffs no me gustan mucho, porque termina no teniendo importancia terminar puntero, porque luego te enfrentas con el último clasificado y estás en igualdad de condiciones. No se premia la consistencia, el esfuerzo de la temporada, la regularidad…".

El centrodelantero está seguro de que si se vuelve a competir en agosto, "alcanzamos a jugar todo". Un cálculo bastante optimista.

Valencia reconoce que ni siquiera han pensado en que les toque celebrar el primer tricampeonato del club sin dar la vuelta olímpica. Eso, en caso de que la actividad de 2020 no se retomara. Es de suponerse que para el plantel sería una suerte de tragedia tener que celebrar dos coronas consecutivas lejos de la cancha. Pero también entiende que la pandemia "es una situación compleja en todo el mundo. Nadie imagina cómo va a terminar afectando todo este asunto, que es muy difícil y marcará un antes y un después, hasta en el tema del trabajo que -probablemente- de acá en más se realice mucho más a distancia", reflexiona el atacante.

A la espera de poder retomar la actividad, el jugador pasa su tiempo afinando su preparación física, "haciendo ejercicios con exigencia que en competencia no es recomendable", con videollamadas con técnicos y, sobre todo, con amigos, y echando de menos tener compañeros con quienes aprovechar el amplio terreno del patio de la casa familiar para poder aprovechar de afinar el pie con el balón, Valencia espera el momento para seguir la campaña triunfal que trae la UC en las últimas temporadas.