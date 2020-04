Por fin alguien cree que Alexis puede ser figura en Manchester United: Paul Ince le tiene fe

El presente en de Alexis Sánchez no es particularmente grato. En Italia, donde defiende al Inter de Milán, no están demasiado contentos con su rendimiento, amén una lesión de por medio. Y en Manchester United, club dueño de su pase, no les hace mucha gracia tener que recibirlo de vuelta en un par de meses, cuando el préstamo a los negroazules concluya. Así, al tocopillano le llueven críticas y mala onda. Hasta ahora. Porque, por fin, alguien es optimista respecto del aporte que puede ser el chileno en los “Diablos Rojos” ingleses. Al menos, así lo cree Paul Ince.

En declaraciones que reproduce este jueves el Daily Mail, el exmediocampista que jugó en ambos equipos, cree que Sánchez tiene buenas chances de convertirse en una "pieza clave" del “ManU” cuando regrese de su opaco paso por Milán. Un acto de fe que cae justo cuando son manifiestas las intenciones de deshacerse del delantero nacional de parte de la dirigencia de Old Trafford.

Ince asegura que no se sorprendería si Alexis revirtiera la mala imagen que, hasta ahora, ha dejado en los fanáticos del United.

“No descartaría que Sánchez volviera al United y fuera una pieza clave del equipo la próxima temporada. El fútbol es un juego viejo y divertido”, afirma el actual comentarista televisivo.

“He estado en la situación de que, como entrenador, piensas: ‘bien, me voy a deshacer de él y de él’, pero luego no puedes llegar a hacer el trato, así que esos jugadores se quedan en el club… Luego, llega la pretemporada y son jugadores totalmente diferentes a quienes eran en la temporada anterior, y son tus hombres clave durante la siguiente temporada”, reflexiona Ince.

"Así que Sánchez podría volver al United, lucir fantástico en el entrenamiento, y ‘¡bang!’ De repente, es importante para sus planes después de todo”, concluye.

Desde que llegó del Arsenal, Sánchez -que, entre otras cosas, es criticado por cobrar cerca de 400 millones de pesos por semana- ha jugado 45 partidos con el Manchester United, marcando sólo cinco goles. En el Inter, mientras tanto, las lesiones le han limitado a sólo 15 partidos y un solo gol.

Al menos, ya hay alguien que le tiene fe.