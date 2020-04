El presidente de la ATP duda respecto del retorno del circuito este año

Andrea Gaudenzi, el extenista italiano y actual presidente de la ATP, realizó una teleconferencia con medios de su país, en la que no dio señales de que ese deporte retome la actividad en lo inmediato. de hecho, esbozó que -probablemente- no vuelva a haber tenis este año.

"Nadie sabe cuándo volveremos, por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre ahora. No tiene sentido golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder. Es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año", señala Gaudenzi respecto de los efectos de la pandemia en su deporte.

"Los italianos somos, junto a China, el país que más ha sufrido con el coronavirus. Hay una gran preocupación, muchas preguntas, sobre cuándo vamos a volver a jugar. Y hay pocas respuestas, porque nadie lo sabe", profundizó el ahora dirigente.

Con esta crisis, muchos de los torneos de tenis se han suspendido o se han cancelado, derechamente. Entre estos últimos está Wimbledon, una decisión que dejó "devastado" a Roger Federer.

Si bien no hay certezas, Gaudenzi cuenta que tanto su organización como los tenistas quieren priorizar, en el retorno de la actividad, jugar los Grand Slam, por sobre el resto de los torneos que ofrece el calendario.

"Los tenistas están de acuerdo conmigo. Yo he hablado con todos los miembros del Consejo de Jugadores. He hablado con Nadal, con Federer y con Djokovic, y están de acuerdo que se deben intentar jugar los torneos más importantes. Por eso tiene sentido haber movido Roland Garros a septiembre. Tendría menos sentido jugar el US Open tres semanas más tarde. Si el tenis no se reanudará a principios de septiembre, dudo mucho que sea más adelante", detalla el italiano.

"Nosotros queremos jugar el máximo de torneos, por el ranking, por el dinero en premios y para entretener a los aficionados. Yo represento a la ATP pero los Grand Slam son los Grand Slam. Tenemos las Finales ATP en noviembre, pero mi deseo es que los jugadores que estén en la Copa Masters de Londres hayan tenido la oportunidad de demostrar que son los mejores en tres Slams y siete de los Masters 1000, y que podamos coronar al mejor jugador del mundo”, detalla Gaudenzi.

Para reorganizar lo que queda de 2020, ya están planteando algunas alternativas, como una gira de cuatro semanas de arcilla después del US Open, en caso de que se pueda jugar el abierto estadounidense.

"El mejor escenario posible sería jugar la gira norteamericana en verano, luego tierra, después la gira asiática y después las Finales ATP. Si se cancela el Abierto de Estados Unidos, todo se complica más porque entonces plantearíamos el escenario de seguir jugando en noviembre y diciembre. De momento, la idea es volver el 13 de julio", concluye Gaudenzi.