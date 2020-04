Lucien Bouchardeau, el enemigo público número uno de Chile que le pidió disculpas al país y recibió plata de Joseph Blatter

Aprovechando la detención del fútbol por el coronavirus y la nostalgia de los "peloteros" en cuarentena, el CDF está transmitiendo completos los partidos de Chile en el Mundial de Francia 1998. Este viernes hay un maratón con los cuatro encuentros de la "Roja" en ese certamen planetario, que tuvieron protagonistas y también antagonistas.

La Selección volvía a una Copa del Mundo tras 16 años y lo hacía ante un rival de peso, Italia, que venía de perder la final de Estados Unidos 1994 en penales contra Brasil. El "Equipo de Todos" debutó el 11 de junio en Burdeos y, pese a los galones del oponente, vencía por 2-1.

Hasta los 84 minutos, cuando Roberto Baggio dirigió la pelota hacia la mano de Ronald Fuentes, Lucien Bouchardeau cobró penal y el propio "Codino" puso el 2-2 definitivo. Desde ese momento, el árbitro de Níger pasó a ser el enemigo público número uno de nuestro país.

Días más tarde, el juez fue expulsado del torneo orbital por concederle una entrevista a un medio italiano, algo prohibido por la FIFA. Más adelante, el presidente del organismo rector, Joseph Blatter, reconoció haberle pagado 25 mil dólares a cambio de informaciones sobre corrupción en el balompié africano, además de "por razones humanitarias", para hacerle frente a inconvenientes familiares.

En el 2007, el réferi hizo un mea culpa. "Mis disculpas para Chile, fue sin intención. Nunca pensé que un país entero me odiaría. He visto muchas veces esa imagen, es lógico. Sufrí mucho, se acabó mi carrera. No quise favorecer a nadie. Vi una mano dentro del área que interrumpió un centro", expresó en una entrevista a El Mercurio.

El 20 de febrero del 2018, dos décadas después del polémico duelo, falleció producto de múltiples problemas cardíacos. Dejó de existir a los 56 años, pero su apellido sigue en el recuerdo del pueblo chileno, aunque no es uno positivo.