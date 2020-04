Leyenda del Arsenal se cuadra con Alexis: "Es un superclase, si juega a un 50% de lo que hacía en Barcelona triunfará en el United"

El delantero chileno Alexis Sánchez deberá volver a Manchester United tras su préstamo de una temporada en Inter de Milán, una vez que termine la cuarentena total por la pandemia del coronavirus en Italia. Ante eso, la prensa inglesa y los fanáticos de los "Diablos Rojos" se han dedicado a destrozar al tocopillano por su bajo desempeño futbolístico de los últimos años y que no vale los miles de millones de dólares que recibe.

Pese a eso, la leyenda del Arsenal y actual comentarista de Sky Sports, Paul Merson, dice que aún ve una esperanza de resurrección deportiva para Maravilla y que el técnico Ole Gunnar Solskjaer debe pensar en él por tres razones: "el United está obligado a hacerlo funcionar, Alexis todavía tiene calidad y el Manchester juega definitivamente mucho mejor".

"Con lo que está sucediendo actualmente, ya no puedo ver a un equipo salir y gastar 100 millones de dólares en un jugador. Los equipos deberán atenerse a lo que tienen y el United llevar a Alexis a su redil y que juegue un papel importante en Old Trafford porque en sus días, era un gran jugador. Los jugadores podrían comenzar a apreciarlo más y él podría regresar, trabajar duro y ser un éxito porque no se puede pasar de ser tan bueno en el Arsenal a ser tan malo en el Manchester United, simplemente no se puede", señaló Merson.

Por último, el histórico ex jugador Gunner le dejó tarea al seleccionado chileno y concluyó que "definitivamente es un United mejor que el que dejó también. Volaban antes de la suspensión de la liga. Han tenido excelentes desempeños y algunos resultados brillantes, por lo que eso también lo beneficiará".

"Alexis debe regresar y apreciar que está en uno de los clubes más grandes del mundo, si no en el más grande. Hay lógica en que Sánchez regrese a Old Trafford, es un jugador superclase y si puede recuperar incluso la mitad del jugador que era en el Barcelona y el Arsenal, será un activo", cerró.