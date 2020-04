Genaro Gattuso confesó que rechazó oferta de Boca Juniors porque su esposa no lo dejó

El ex seleccionado italiano y hoy entrenador del Napoli, Genaro Gattuso, confesó que hace ocho años estuvo cerca de fichar por Boca Juniors de Argentina, un club que admiraba, pero que finalmente su esposa le dijo que no era lo conveniente y finalmente desistió.

"En el 2012 estuve cerca de ir a Boca. Pero la mujer manda en casa, no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir. No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra Boca y jugué un amistoso en la Audi Cup, en Alemania", confesó a Fox Sports.

"En ese año estaba con algunos problemas en la vista, y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza. Ahí hay que ir con huevos. Ir en ese momento no era el mejor. Yo quería ir al 100 por 100 y para ir así, preferí no ir", añadió.

Como jugador profesional, Gattuso consiguió dos Scudettos de la liga italiana, una copa nacional, dos Supercopas de Italia, dos Champions League y dos Supercopas de Europa. Todo con el AC Milan. Además se coronó campeón del mundo en Alemania 2006.