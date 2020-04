Hugo Droguett, referente de Temuco: "Uno espera una mejor respuesta de su jefe, si no hay un diálogo pronto, algo se va a romper"

Durante la noche de este viernes, el plantel de Deportes Temuco publicó un comunicado que encendió la polémica. Luego de que el club se acogiera a la Ley de Protección al Empleo, los jugadores reclamaron por el trato autoritario de la dirigencia, encabezada por su presidente, Marcelo Salas.

Hugo Droguett, uno de los referentes del equipo, fue compañero del “Matador” en Universidad de Chile. El zurdo se muestra sorprendido por la actitud de su jefe, sobre todo por la disposición de los futbolistas para llegar a un buen acuerdo para ambas partes, y advierte que si no hay una pronta respuesta, se podría romper la relación entre los empleadores y los empleados.

¿Cómo surgió el comunicado?

Como grupo conversamos qué medida podíamos tomar, sabiendo que mucho no podemos hacer, porque estamos todos en casa y no tenemos otro medio de presión que un comunicado. Creo que está siendo positivo, ya tenemos apoyo de compañeros de otros equipos, así que estamos agradecidos.

Ñublense fue el primer club en acogerse a esta ley, pero sus dirigentes se comprometieron a completar el 100% del sueldo. ¿Qué pasó en Temuco que no se dio este acuerdo?

Habíamos tenido conversaciones con los capitanes de otros equipos, para ver cómo lo habían hecho. Estábamos en esa parada, de poder conversar con nuestros dirigentes para llegar a un acuerdo bueno para los dos lados, sabiendo la situación que estamos viviendo. Nosotros no queremos aprovecharnos de este momento, al contrario, siempre estuvimos para dialogar, pero lamentablemente no recibimos respuesta. Fue todo tajante, en marzo se nos descuenta el 30% y los meses siguientes van a ser cubiertos por el seguro acogido por la ley, y el club no se hace cargo de nada más.

¿Qué esperaban de sus dirigentes?

De partida, esperábamos que marzo saliera completo, porque seguimos trabajando en las casas con pautas, con videos, hay pruebas de que así fue, pero acá todo se impuso. En abril se supone que vamos a recibir de nuevo el 70%, pero a través del seguro. En el próximo mes recibiríamos el 55% y, si esto sigue, llegaríamos al 45%. Si es que no hay respuesta del club para acordar algo mejor, ésos van a ser los dineros.

¿Te sorprende la actitud de Marcelo Salas? Tú fuiste su compañero, no sé si tienen una relación cercana…

No, al contrario. Yo soy muy para adentro, no soy de tener muchos amigos. Yo hago mi trabajo, no trato de aprovecharme de si tengo mejor o peor relación con “x” persona. Acá hay muchos compañeros que sí tienen más cercanía para poder dialogar, pero eso, al final de cuentas, no sirvió de nada.

¿Pero te llamó la atención, al haber sido su compañero?

Independiente de si fuimos o no compañeros, uno espera una mejor respuesta de su jefe, sabiendo que estaba la disposición para dialogar. Como te digo, nunca quisimos aprovecharnos de la situación, pero no hubo diálogo. Esperemos que lo haya, aunque probablemente esto sea para peor, no sabemos, pero bueno, lo intentamos. Si no, habrá que comérsela.

¿La contraparte es directamente él?

En este caso, nuestros dueños, por decirlo de alguna manera, son Salas y Raúl Jélvez. Con el que más se habló fue con el gerente, con él hubo un poco más de diálogo, pero tampoco llegamos a lo real, que era poder dialogar con nuestro jefe directo, Marcelo.

¿Estás dispuesto a ser tú el nexo?

Hay una comisión que está cargo de las negociaciones. Yo iba, pero al final no pude, soy malo para el tema de la tecnología y no me pude unir a las primeras conversaciones, entonces, tuve que quedar fuera.

Entonces, te dejo este espacio para hacer tu llamado…

Ya hemos hecho el llamado, era la única instancia para poder llegar a ellos. Sabemos que no es la mejor forma, pero era la opción que nos quedaba. Esperemos que puedan entender que hay que dialogar.

¿Temen que se corten las relaciones con las jefaturas después de todo esto?

Si no hay un diálogo pronto, seguramente algo se va a romper.