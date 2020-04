Directivo de los Juegos Olímpicos puso en duda la realización de Tokio 2021 por el coronavirus

Uno de los eventos deportivos que más se resistió a ser re-agendado por la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de varias peticiones, la cita de los cinco anillos finalmente se movió para el 23 de julio de 2021, dado que Japón tuvo una tardía respuesta a la propagación del covid-19.

Pese a eso, la re-programación tampoco es garantía de su realización. Así lo aseguró el director general del comité organizador de los Juegos en la capital japonesa, Toshiro Muto, quien en una conferencia a distancia puso en duda poder asegurar el desarrollo del certamen.

"No creo que nadie podría decir si será posible controlar (la pandemia) para el próximo julio o no. Ciertamente no estamos en condiciones de dar una respuesta clara", indicó Muto.

"Hemos tomado la decisión de aplazar los juegos por un año,. Esto significa que solo podemos trabajar con ahínco para preparar los Juegos. Esperamos sinceramente que para el año entrante la humanidad haya podido superar la crisis del coronavirus", añadió el directivo japonés.

Ante la consulta por alternativas, Muto señaló que "en lugar de pensar en planes alternativos, debemos dar nuestro mayor esfuerzo. La humanidad debería reunir toda su tecnología y sabiduría para desarrollar tratamientos, medicinas y vacunas".

A la fecha, Japón registra 6005 contagiados y 99 muertes por covid-19. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró estado de emergencia hace unos días, lo que aumenta el poder de las autoridades para combatir la pandemia.

