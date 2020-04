No le habló a Zidane en dos años por su expulsión en la final del Mundial: "Tuve que fumar 250 cigarrillos en 10 minutos"

La expulsión de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006, donde Francia perdió ante Italia en penales, impactó al planeta fútbol. Fue el último partido como profesional de "Zizou", quien vio la tarjeta roja por pegarle un cabezazo a Marco Materazzi, dejando a varios compañeros enojados por su acción.

Uno de ellos es Willy Sagnol, quien recordó sus sensaciones tras esa dolorosa derrota. “Entras al vestuario, has perdido, tienes a un chico que le habla al equipo y se disculpa. ¡Pero no lo oyes! Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas o conversar con él. Este no es el momento. Tuve que que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en 10 minutos… Así es como evadí”, rememoró el ex defensa en diálogo con la cadena RMC.

El otrora zaguero del Bayern Múnich expresó que ese encuentro fue su “mejor y peor recuerdo al mismo tiempo”, y que quedó "un poco" enojado con el astro galo. Eso sí, parece que fue más que "un poco", según se desprende de sus palabras: “No hablamos durante casi dos años. En el 2008, después de la Eurocopa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera. Lo llamé de vuelta. No podía venir a la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar tarde por la mañana. Tomamos un aperitivo juntos, tuvimos una buena conversación y la vida comenzó de nuevo luego”.