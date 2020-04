Rueda vio todos los partidos históricos de la Roja en TV: "El equipo aún tiene mucho de la era Bielsa y Sampaoli"

La cuarentena y la suspensión total del fútbol causada por el coronavirus le dio un duro golpe a Reinaldo Rueda. El DT de la selección chilena ya se había visto perjudicado con el estallido social, y si la crisis sanitaria no aminora, podría incluso llegar a estar un año sin dirigir a la Roja (el último partido de la Roja fue ante Guinea en octubre de 2019).

Sin embargo y pese a que tuvo una reunión para rebajar su sueldo, el entrenador no detiene su trabajo, y en conversación con el sitio oficial de la ANFP confesó cómo utiliza su tiempo mientras está en cuarentena a causa del covid-19.

"Trato de llevar la cuarentena. He visto partidos de la Generación Dorada. Esos que en su momento pude ver solo en resúmenes como rival a analizar cuando yo dirigía en Ecuador. Cada partido deja un mensaje, porque se juegan en momentos diferentes. Así pasa con los de las Clasificatorias con el maestro Bielsa y los de la era del profe Sampaoli. Hay muchos movimientos que aún se conservan por la automatización que tienen estos jugadores desde los tiempos de Bielsa y que se cumplen en todos los partidos", señaló Rueda.

El técnico destacó la evolución exhibida por sus dirigidos y agregó: "Son diferentes a lo que nos toca ahora. Porque pareciera ser poco tiempo desde el 2014 hasta hoy, pero son seis años. Hay algunos jugadores que hoy no existen y que en su momento enfrentamos. Otros han cambiado sus características. Es una evolución".

"Hoy la prioridad es sobrevivir"

Además, el colombiano explicó cómo ha sido para los seleccionados el trabajo en aislamiento: "La mayoría está bien, manejando todo online. Viendo sus pautas de alimentación, de mantención. Cuando fue la fecha FIFA, les enviamos un programa de mantención, manteniendo el respeto por sus instituciones. No teníamos la potestad, pero ellos lo siguieron tomando también en cuenta las recomendaciones de sus clubes. Pero, gracias a Dios, están todos bien".

"Hoy la prioridad es sobrevivir y cualquier proyección sobre trabajo es incierta. En Santiago hay cuarentenas por comunas. En otros países no lo dimensionaron y lo están lamentando. Lo de Estados Unidos es un horror. Si bien bloquearon los vuelos con Asia hace meses, hoy están cavando fosas comunes. No han podido", cerró el ex técnico de Atlético Nacional.