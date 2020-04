El discípulo más fiel advierte: "Es imposible imitar a Bielsa, porque Bielsa hay uno solo"

Claudio Vivas es, quizá, el entrenador que mejor conoce a Marcelo Bielsa. Trabajó 16 años con él y hoy dirige al Bolívar de Bolivia, desde donde se refirió a su maestro, en entrevista con Olé.

"Cuando tenía 19 años, Marcelo tomó una excelente decisión: hacerme dejar los cortos. Y a partir de ahí empecé a trabajar en juveniles de Newell’s hasta que en 1994 Bielsa me llamó para acompañarlo en su experiencia en Atlas de México. A partir de ahí no me separé por 16 años", empezó contando el ex seleccionador chileno sub 20.

Consultado por lo mejor y lo peor del rosarino, el coterráneo contestó que "no le veo nada malo. Lo que más me gusta es la preparación de sus equipos en la previa a un partido".

En esa misma respuesta, el DT de 51 años les hizo una advertencia a los seguidores del hoy técnico del Leeds: "Siempre les digo a los que quieren aprender o imitar a Marcelo que no lo hagan. Es imposible imitar a Bielsa porque Bielsa hay uno solo".

Además, le preguntaron si el "Loco" realmente estaba loco. "No, no… Yo diría que es más bien un obsesivo. El loco es un tipo incongruente en su mensaje. Y él no tiene nada de eso. Cada decisión que toma la piensa mucho", defendió a su mentor.