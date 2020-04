El francés que llevó el coronavirus a la NBA dice que está todo bien con sus compañeros

El pívot francés de Utha Jazz, Rudy Gobert, quien fuera el primer jugador que dio positivo en coronavirus dentro del deporte profesional en Estados Unidos, asegura que los problemas que se generaron con su compañero de equipo Donovan Mitchell ya están superados. El galo, quien se tomó muy a la ligera el asunto al principio, habría tenido un importante desencuentro con la estrella del equipo de Salt Lake City.

Gobert restó importancia a la fricción entre él y Mitchell, quien también dio positivo al coronavirus, aunque su estado fue de infectado asintomático.

El pívot francés asegura que hace poco habló por primera vez con Mitchell, luego del positivo al coronavirus de ambos y que forzó la suspensión de toda la NBA y también del resto de los deportes profesionales y universitarios en Estados Unidos. "Es cierto que no hablamos durante un tiempo después de esto, pero hablamos hace unos días", comentó Gobert a través de un video de Instagram Live, agregando que “ambos estamos listos para salir y tratar de ganar un campeonato con nuestro equipo".

Mitchell se sintió molesto por el comportamiento descuidado de Gobert antes de que el francés supiera que estaba infectado. Por ello, el pívot se disculpó por no tomarse en serio la amenaza del coronavirus.

Gobert dijo que "no se trata de no ser profesional. Todos tienen relaciones diferentes, nunca se es perfecto. Las personas que están casadas, nunca son perfectas. Así que tú y mis compañeros de equipo, estamos lejos de ser perfectos. Pero, al final del día, todos queremos lo mismo. Somos hombres adultos y haremos lo que sea necesario para ganar".

Desde la suspensión de la temporada, los únicos comentarios públicos de Mitchell sobre su relación con Gobert se produjeron durante una aparición el 16 de marzo en el programa de "Good Morning America" de la cadena nacional de televisión ABC. "Para ser sincero, me tomó un tiempo tranquilizarme y leí y escuché lo que dijo", declaró el goleador cuando la presentadora Robin Roberts le preguntó si había estado en contacto con Gobert. "Me alegra que esté bien, me alegro de estar bien. Estoy realmente feliz, para ser honesto, de que no fue todo (el equipo, que sufrió infección)”, remató.

Gobert, quien dijo que recibió amenazas de muerte en los días posteriores a su prueba positiva, reiteró que cualquier problema entre Mitchell y él se había exagerado. "No hay pelea", reiteró Gobert. "Ahora se trata de miles de personas que mueren todos los días, y de lo que podemos hacer para ayudar y traer algo positivo. En eso es en lo que me enfoco ahora".

Gobert ya ha enviado varios vídeos en los que ha pedido disculpas por su comportamiento inicial respecto de la pandemia del coronavirus y, después, para solicitar a las personas que se lo tomen en serio y cumplan con todo lo que las autoridades médicas y gubernamentales han establecido. Además hizo una donación de 500 mil dólares para las instituciones sanitarias de Utah y de Francia.