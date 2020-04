Gonzalo Fierro no olvida sus logros en Colo-Colo: “Lo más importante fue ganar un título ante el archirrival”

Hace dos años que Gonzalo Fierro se fue de Colo-Colo y, aunque su salida no fue de las más limpias, asegurando que no quisieron su renovación en el club, su amor por la camiseta alba continúa.

El ‘Joven Pistolero’, en conversación con el sitio oficial del Cacique, reconoció que no pierde la gratitud a una institución donde llegó a los 15 años y se fue con nueve títulos de Primera División, dos Supercopas y una Copa Chile.

“Colo-Colo es mi casa, independiente si estoy en otro equipo o fuera del club, siempre me voy a sentir agradecido del club. Amo mucho al club y los voy a estar acompañando por el resto de mi vida”, dijo el ex capitán albo, que después del Cacique se fue a Deportes Antofagasta y que ahora está sin club.

De sus principales hitos en la tienda de Macul, Fierro resaltó uno: “lo más importante fue ganar un título ante el archirrival. El 2006 en la final con la U, fue un año que me dejó marcado en muchos aspectos. El estadio Nacional lleno, la manera en cómo se dio el partido y que no hubo otra final como esa”.

Además, Fierro aseguró que el jugador que más lo marcó en Colo-Colo fue Humberto Suazo (“luchó mucho para estar donde llegó”), se proyecta en su hijo que también entrena en el club (“cuando lo veo entrenar en el Monumental me hace recordar cuando lo hacía yo a los 15 años”) y que no está interesado en ser DT (“no tengo el curso de entrenador ni he pensado aún en hacerlo”).