La sinceridad de Pablo Aránguiz, la figura de la "U": "No puedo decir que nunca jugaría en Colo Colo"

Mientras hay algunos jugadores que han manifestado que nunca vestirían la camiseta del club archirrival del que defienden, hay otros que se abren a la posibilidad.

Es el caso del volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, figura de los azules antes de que se detuviera el torneo por el coronavirus, quien avisó que no se cierra a la opción de jugar en el futuro en Colo Colo o Universidad Católica.

"No puedo decir, por ejemplo, que nunca jugaría en Colo Colo. Hay grandes futbolistas que han jugado en dos de los grandes de Chile o hasta en los tres. Uno no sabe las vueltas de la vida", reconoció el ex Unión Española en el Instagram Live del CDF.

Además, el mediocampista confesó que rechazó la posibilidad de irse a los "Cruzados" cuando comenzaba su carrera: "Cuando chico, 11 o 12 años, jugaba con Carlos Lobos y Jaime Carreño en Santiago Morning, y andábamos bien. El primero que se fue a la Católica fue Jaime. Después se fueron yendo otros de los chiquillos. Y a mí también me querían".

"Rechacé irme para allá porque me quedaba muy lejos. Se hacían complicados los traslados y no podía. Opté por Unión Española porque ahí estaba mi hermano, quedaba más cerca de mi casa y así para mis papás todo era más fácil también", añadió.