Pablo Aránguiz se defiende de los ataques de hinchas azules

La entrevista de Pablo Aránguiz en un Instagram Live del CDF trajo coletazos para el futbolista. El volante de la U aseguró que no tendría problemas en jugar por Colo Colo o la UC en el futuro y eso generó críticas en las huestes azules.

“No puedo decir, por ejemplo, que nunca jugaría en Colo Colo. Hay grandes futbolistas que han jugado en dos de los grandes de Chile o hasta en los tres. Uno no sabe las vueltas de la vida”, dijo Aránguiz, frase que los hinchas de la U criticaron.

A través de redes sociales, comenzaron a aparecer imágenes de Aránguiz con barristas de Colo Colo, con la camiseta del Cacique o con el uniforme de la UC, equipo al que, según Aránguiz, no llegó “porque me quedaba muy lejos”.

También en redes sociales, el ex volante de Unión Española respondió a estas críticas. “Creo que mi declaración de ayer (domingo) fue la acertada pero previo a decir la respuesta que ha generado esto, dije muchas cosas que no pudieron”, expresó.

“Yo nunca llegue (sic) al club ( La U ) diciendo que era hincha o alguna cosa por estilo (sic), si (sic) con mi postura humilde tratando de aportar mi granito de arena a jugarme mi opción y conseguir cosas importantes”, añadió.

De Colo Colo y Unión Española, Aránguiz aseguró que “tampoco llegue (sic) diciendo que era hincha de CC ( que no lo soy ) si (sic) dije que tantos años en un club como U.E pasando tantas cosas uno se terminan (sic) enamorando y haciéndose hincha eso es por U.E que en 8-9 años en la institución no son menor ( tampoco dije que de pequeño era hincha )”.

“Me debo a la U ellos me dan el sustento para mi (sic) y familia entonces señores por la camiseta e institución yo lo voy a dejar todo como hasta ahora , el día de mañana si ustedes creen que no estoy haciendo las cosas bien ( esperemos que no pase ) recriminenme (sic) lo que quieran”, aseveró el volante, una de las figuras de la U en el torneo hasta su interrupción.