Italia condiciona la vuelta al fútbol con público a una vacuna

El fútbol italiano pone una fecha tentativa para el regreso de la actividad y con público en los estadios. Eso sí, no está determinada y depende de una condición relevante, según expresó el gobierno de ese país: que haya vacuna.

La subsecretaria de Sanidad de italia, Sandra Zampa, aseguró que los estadios de fútbol volverán a tener gente solo cuando exista una vacuna que pueda controlar el coronavirus, que allá ha causado la muerte de más de 20 mil personas.

“Creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna”, aseveró Zampa a Rai News.

“Creo que si esperamos un mes para jugar los partidos, a puerta cerrada, no será una catástrofe”, añadió.

Asimismo, Zampa comentó que existe disposición de estudiar las propuestas de los equipos de la Serie A, que quieren volver a los entrenamientos el 4 de mayo. “Si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario”, cerró.

La Serie A italiana se detuvo el 9 de marzo con la Juventus líder, un punto sobre su escolta Lazio y nueve sobre Inter (un partido menos) al cabo de 26 fechas disputadas.