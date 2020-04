Marcelo Díaz mostró su lado más sensible: "Lloré cuando empezó la cuarentena"

Marcelo Díaz se ha convertido en un verdadero ídolo de Racing. A la Superliga Argentina 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019 se había sumado su gol en el clásico ante Independiente, para un triunfo épico por 1-0 sobre el final, cuando la "Academia" jugaba en su estadio con dos hombres menos.

Los hinchas lo quieren y, por ello, Racing Play organizó una entrevista online, donde los socios pudieron hacerle consultas a "Carepato". En ella, el volante mostró su lado más sensible.

"Muchas gracias por esta oportunidad. No la estamos pasando del todo bien, pero nos va a servir para distendernos. La gente me ve, piensa que sólo hay un futbolista y no es así, yo soy una persona como cualquiera, siento, pienso, lloro. Estas preguntas, que normalmente no me las hacen, me vienen bien para sacar lo que uno realmente es y siente de corazón", empezó expresando el "Chelo".

El bicampeón de América se abrió con los fanáticos y confesó que se quebró en los inicios del coronavirus: "La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después, más o menos. Desde que falleció mi hermana, cuando tenía 16 años, me puse una armadura para no llorar, una coraza para no sentir sufrimiento. Y la pelota siempre ha sido mi refugio, siempre la llevé bien, entrenando, viendo a mis compañeros. Y con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo, no sentí ese refugio que habitualmente tengo, y en un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia. Necesitaba liberarme de esa contención que me había puesto yo mismo".

También le preguntaron por su equipo ideal, si éste tuviera apenas cinco jugadores, e incluyó a tres compañeros suyos en la "Roja".

"Al arco a Claudio Bravo, uno de los mejores. De defensa a Nery Domínguez, me encanta cómo juega. Al medio a Charles Aránguiz. Con dos delanteros, Iago Aspas, con el que jugué en el Celta, y lo pongo a Alexis Sánchez", cerró.