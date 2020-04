Mario Kempes reta a Alexis Sánchez: “¿Qué querés, jugar o ganar dinero?"

En medio del obligado receso del fútbol mundial por la emergencia que se vive por el coronavirus, Alexis Sánchez sigue siendo tema.

Ahora el ex futbolista argentino Mario Kempes fue el que se refirió al delantero chileno, de irregular nivel en el Manchester United y el Inter de Milán.

“Alexis se fue del Barcelona al Arsenal y de ahí como que agarró un nuevo aliento. En el Manchester United no tuvo tantas oportunidades como antes. Entonces hay que preguntarse: ¿A qué vas a jugar, qué querés, jugar al fútbol, entretenerte y pasarla bien o llegar a un club grande, ganar dinero pero no jugar? Es una pregunta que hay que hacerle a todos los jugadores, no solo a Alexis”, reconoció el campeón del mundo en Argentina 1978 en radio ADN.

Además, el trasandino recordó a Fernández Vial, elenco de la Segunda División del fútbol chileno en ese entonces y en el que tuvo paso en 1995.

“Hacía mucho que no escuchaba de Fernández Vial. Es un equipo al que quiero mucho, que merece estar ahí peleando siempre. Pero lo digo de corazón, no de cabeza. Siempre era lo mismo: ‘Si ganamos, pago el asado’ y al final me mataban los indios, jajajá”, sostuvo.

“Éramos un equipo joven, con muchas ganas. Vivía en Mendoza, iba a jugar los sábados y la pasé muy bien”, añadió el otrora delantero.