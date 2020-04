El extraño deseo del DT del Barça: “Ganar la Champions y pasearme con el trofeo entre las vacas”

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, mostró un deseo algo surrealista en medio del aislamiento por la pandemia del coronavirus que vive el mundo y que ha pegado fuerte en España.

El DT culé aseguró que sueña con ganar la Liga y la Champions League, todo normal hasta ahí. Pero Setién fue más allá: “Me veo paseando con el trofeo de la Champions por Liencres, entre las vacas”, dijo. Liencres es su ciudad natal, un pueblo rural ubicado en Cantabria y donde el técnico quiere llevar la Orejona.

Menos surreal pero más preocupante es la crisis institucional que vive el Barça, con directores renunciados y una pelea entre el plantel, liderado por Lionel Messi, y la cúpula dirigencial por la reducción de los sueldos por la crisis.

Sin embargo, Setién no le da tanta importancia, ni siquiera al rumor de que, por este motivo, Messi se vaya del club en la próxima ventana de traspasos en Europa: “Lo triste de esta situación es que se retransmita por los medios de comunicación. Siempre es bueno que haya tranquilidad, pero no creo que influya en Messi para quedarse o irse. Estoy seguro de que Leo acabará su carrera en el Camp Nou”.

“Tanto el cuerpo técnico como los jugadores teníamos claro desde el primer momento que debíamos reducir nuestro sueldo y estábamos dispuestos a ello”, añadió.

Sobre su futuro, el DT aseguró que quiere cumplir su contrato, que expira en 2022, y espera extenderlo: “Me encantaría seguir. Tengo un año y medio de contrato y otro condicionado y pienso en cumplirlo y ampliarlo. A los jugadores siempre les digo que que no tengo mucho tiempo y que tengo prisa por ganar la Liga y la Champions”.

Asimismo, se refirió a la detención del fútbol español por el coronavirus. “Lo peor es la incertidumbre. Me gustaría jugar y quedar campeón jugando. No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos empatados con el Real Madrid. Pero todo eso es anecdótico, lo que me preocupa es que se solucione todo esto cuanto antes”, expresó.