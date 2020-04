Insólito: Fueron por Copa Libertadores a Argentina y quedaron atrapados por el coronavirus

El plan de los 15 fanáticos colombianos del Independiente Medellín era sencillo. Viajar a Buenos Aires para presenciar el partido de su equipo contra Boca Juniors en el mítico estadio La Bombonera por la Copa Libertadores y luego retornar por tierra a su país.

No contaban con la pandemia de coronavirus.

Pasado más de un mes de aquel duelo, el grupo está encerrado en un modesto hotel de la capital argentina, bajo cuarentena obligatoria y quejándose de que las autoridades de su país los han abandonado.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros, necesitamos que las autoridades colombianas tomen cartas en el asunto y nos ayuden a volver a nuestro país”, dijo Ángelo Taborda, quien oficia de vocero de los hinchas, en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Aquella noche de 10 de marzo en la Bombonera no había resultado como esperaban. Boca goleó 3-0 al DIM por la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Días después el certamen continental se suspendería por el coronavirus.

Los hinchas emprendieron el largo regreso a casa por tierra. Cuando estaban a punto de cruzar el límite con Bolivia, el presidente argentino Alberto Fernández cerró las fronteras del país por el avance del coronavirus. Días después, el 20 de marzo, decretó la cuarentena obligatoria aún vigente.

Los hinchas permanecieron 15 días varados en la ciudad fronteriza de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, donde según Taborda “nos pegaron y nos robaron”.

La travesía tendría un nuevo capítulo cuando los fanáticos del DIM fueron subidos a un autobús y enviados de vuelta a Buenos Aires. Tras recorrer otra vez 1.500 kilómetros, la policía los detuvo en uno de los accesos a la capital debido a que el vehículo no tenía autorización para circular.

La justicia federal está investigando quién ordenó el traslado de los hinchas desde Jujuy pese a regir una prohibición para transporte de larga distancia.

Desde principios de abril, los hinchas están alojados en uno de los hoteles que dispone la alcaldía de Buenos Aires para alojar a extranjeros y argentinos llegados del exterior que deben guardar cuarentena.

Fueron sometidos a una prueba para determinar si tienen coronavirus y dieron negativo, confirmó a AP un representante del gobierno de la ciudad que custodia al grupo en el hotel, propiedad del sindicato del personal de sanidad en el barrio San Cristóbal.

“Aguante la Resistencia”, gritan los fanáticos que se identifican como parte del núcleo duro de la hinchada del DIM. Asomados a las ventanas del hotel, algunos de ellos muestran tatuajes, otros agitan camisetas del ‘Poderoso de la Montaña’ y de la selección de Colombia. No tienen permitido salir.

Abajo los funcionarios argentinos que los custodian piden que hagan silencio. Los vecinos han presentado varias quejas por ruidos molestos.

Una vocera de la Cancillería de Colombia que pidió no ser identificada como condición para hablar del tema dijo a la AP que “el grupo de connacionales ha recibido apoyo y acompañamiento del consulado y de la embajada de Colombia en Argentina”. No precisó cuándo los hinchas volverán a su país.

Por lo pronto, la cuarentena en el hotel finaliza en dos días. Luego el consulado colombiano en Buenos Aires deberá asumir los gastos de estadía de los hinchas.

“Nos dicen que hasta mañana nos tienen acá y no sabemos qué va a pasar con nosotros”, dijo Taborda.