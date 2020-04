Iquique suspende provisoriamente a dos arqueros por dopaje

Este miércoles se dio a conocer que los arqueros de Deportes Iquique Julio Bórquez y Luis Sotomayor dieron positivo en un control antidopaje en febrero pasado y el club entregó más detalles.

A través de un comunicado, los Dragones Celestes anunciaron que los goleros quedaron suspendidos provisionalmente tras arrojar positivo por furosemida y que la institución está recabando toda la información y que brindará la ayuda posible a los jóvenes jugadores.

“Estamos reuniendo los antecedentes necesarios para comprender la situación en forma integral y prestar el apoyo que sea necesario a nuestros jugadores en lo reglamentario”, expresaron en el documento.

En la misiva, además, agregaron que los jugadores se defendieron ante el club y manifestaron su ausencia de culpa sobre conductas que pudieran atentar contra el juego limpio o la utilización de sustancias para mejorar su rendimientos: “Nos explicaron que el compuesto que arrojó el resultado adverso es furosemida, que corresponde a un diurético de uso común y que ellos consumieron”.

“Para que no quede ninguna duda de su integridad, los jugadores voluntariamente han pedido que nuestra institución los sometiera a exámenes para acreditar que no han consumido otra sustancia prohibida distinta a la que motiva el reproche. Por lo anterior, nuestro club contrató los servicio del Laboratorio Clínico de nuestra ciudad Clinicum que el día de hoy tomó muestras, las analizó y concluyó que no existen sustancias prohibidas en los organismos de nuestros jugadores”, concluyeron.