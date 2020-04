La idea de convertir la temporada 2020 en una de un año y medio cobra fuerza

Hace rato que en las dependencias de la Gerencia de Ligas Profesionales los sacapuntas trabajan horas extras. Cada día y semana que pasa sin fútbol, hace que las personas que trabajan en esa área de la Anfp hagan cálculos y más operaciones para intentar cuadrar la agenda: quedan 27 fechas del Campeonato Nacional de Primera División, y con 37 semanas antes de fin de año, menos elecciones, Fiestas Patrias y eventuales fechas Fifa y torneos continentales de clubes, las opciones de terminar el torneo dentro de 2020, se complica.

Disputar sólo una rueda, sumar playoffs, mantener el formato de todos contra todos en dos ruedas, olvidarse de la Copa Chile… Ése es, hoy, el dilema. Y aunque ayer la Ando haya dicho que no quiere cambiar el sistema de campeonato, nada es descartable, todavía.

Hay muchas alternativas. Y poco tiempo. Y, sobre todo, incertidumbre respecto de cuándo se podrá volver a competir. Por eso, le sacan punta al lápiz, y calculan, y recalculan.

Si bien, además, hay una comisión de clubes encabezada por Marcelo Espina, de Colo Colo, que explora las posibilidades, en general todos coinciden en tratar de mantener el formato.

“Siempre que calcen las fechas y se pueda volver en agosto o septiembre, la idea es que se juegue como estaba previsto, con un torneo largo. No me gustaría cambiar la fórmula, porque sería injusto hacer un cambio radical. Además, el ideal es que se juegue la Copa Chile con menos fechas, porque si no, no da el calendario jugando hasta el 31 de diciembre”, dice Cesare Rossi, presidente de Iquique.

Desde Audax Italiano, la línea es similar, porque el retorno “depende de cuando el Ministerio de Salud deje reanudar. Lo que esperaría es que la Anfp vaya con una propuesta al Pobierno y consiga volver lo antes posible, una vez que pase la peor parte del virus. Nosotros, como industria debemos, ser proactivos, y no esperar a que el Ministerio defina por si solo, presentándole -al menos- una propuesta”, reflexiona Lorenzo Antillo.

A priori, tal vez si el único que asoma proclive a los playoffs es Ricardo Pini, de Unión La Calera.

Sin embargo, todo indica que volver en agosto y tratar de meter todo el campeonato antes de enero, aún jugando a mitad de semana, no se ve del todo viable.

Además, con los resabios del estallido social, nadie asegura que se pueda jugar sin contratiempos. Y peor si hay playoffs.

Así las cosas, la alternativa comienza a ser extender la temporada 2020 a 2020-21, prolongando hasta mayo las competencias. Eso quitaría urgencias, permitiría jugar todo, incluso una fase grupal de Copa Chile, y permitiría que el libro de pases se abra en un momento adecuado. El problema sería para la Primera B, que no tendría ascenso hasta fines del primer semestre del próximo año.

Pero para que resulte la que asoma como la solución ideal ante la incertidumbre, sería óptimo que la Conmebol se pronuncie de una vez, dando libertad a cada liga local para terminar cuando quiera, pero transformando sus torneos continentales de ediciones 2020 a Libertadores y Sudamericana 2020-21. Con ello, se abriría la vía chilena para descomprimir el complicado calendario que deja la pandemia.

La solución no parece tan compleja. La comisión creada para buscar la mejor salida no es deliberante y todo pasará por el Consejo de Presidentes, donde los intereses particulares pueden pesar. Sin embargo, la lógica indica que lo mejor será planificarse hasta mayo. Es lo razonable.