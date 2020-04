Plantel de la UC se alinea: los sueldos de los funcionarios no se tocan

Si bien Universidad Católica todavía no anuncia si se sumará a los clubes del fútbol chileno en rebajar los sueldos de sus planteles en medio de la crisis por el coronavirus, pero el portero y figura de los cruzados Matías Dituro ya se pone en caso de que se aplique la medida.

En ese sentido, el golero argentino aseguró que con el resto del plantel están dispuestos a asumir una rebaja de salario antes que el resto de los funcionarios.

“Tenemos el respaldo de Católica. Nos han brindado la tranquilidad que los contratos por el momento se van respetar y se van a pagar de la forma que están firmados, que a ningún trabajador del club no se le ha pagado. Están todos con sus sueldos al día según lo que nos ha informado el club”, reconoció el cancerbero trasandino en diálogo con radio Cooperativa.

“Nosotros en todo momento hemos propuesto que en caso que tenga que haber algún reajuste o algo, que siempre seamos nosotros los jugadores los primeros en pasar por esa situación, pero que los empleados del club siempre puedan cobrar y estar al día. Fue lo último que hablamos y es algo en que concordamos todo el plantel”, añadió.

Respecto a los entrenamientos en casa y la imposibilidad de practicar las caídas de un arquero, Dituro sostuvo: “Afecta mucho no hacerlo en un tiempo prolongado porque el cuerpo se acostumbra diariamente a esas caídas. Entonces uno está más elástico, más flexible y cuando pasa mucho tiempo en que no lo realizas te afecta el cuerpo. Imagina que después de un partido donde tienes una semana larga, pasan dos o tres días que no caes por la misma recuperación o por que tuviste un día libre y cuesta retomar el entrenamiento”.