Lanaro aspira a que el campeonato concluya dentro del año calendario

En medio de la incertidumbre, Germán Lanaro -como todo el resto del plantel de Universidad Católica- espera ansioso volver a competir. Tras recuperarse de una fractura de clavícula, el defensor debe ser de los que más “síndrome de abstinencia futbolística” debe tener, considerando que fue operado a fines de diciembre. Aún así, el argentino se toma con calma el asunto, privilegiando que la crisis sanitaria sea superada adecuadamente antes de retomar la actividad, y espera que el campeonato nacional concluya jugando las 27 fechas restantes, pero dentro del año calendario.

“No veo que sea muy práctico extender el campeonato (hasta mayo de 2021). Pareciera ser más adecuado jugar en tiempos más acotados, terminar a fin de año y comenzar la próxima temporada como corresponde”, reflexiona Lanaro, quien no había analizado mayormente la alternativa, pero cree que eso generaría desajustes que ya fueron tema cuando el formato de campeonato cambió en Chile y se dejaron los torneos cortos a cambio de los largos.

El defensa, en todo caso, entiende que jugar dos partidos por semana hasta fin de año, cuando se vuelva a competir, “no favorece a quienes tienen planteles más largos o más recambio, sino que -el torneo largo, en general- beneficia a quienes hacen bien las cosas. A diferencia de los torneos cortos, donde basta una racha de tres o cuatro partidos para estar en condiciones de pelear arriba, el formato de todos contra todos en dos ruedas premia la regularidad, así que ahí no es la ventaja jugar cada tres días”, dice.

Además, el argentino, que está a días de ser padre de una niña y, por ende, la crisis sanitaria tiene otros matices, está muy alineado con sus compañeros en términos de entender que el plantel profesional cruzado sea el primero en ponerse en la fila de los sueldos rebajados por la contingencia. “Estamos dispuestos a ser los primeros a los que el club toque”, sentencia Lanaro.

En otro ámbito, el central no cree que el hecho de que Cobresal pueda entrenar en cancha en grupos reducidos, gracias a que en El Salvador no hay casos positivos de covid-19, sea una ventaja para ellos. “Más que eso, soy partidario de que las cosas se hagan bien. Si los jugadores consideran que están las condiciones dadas para trabajar, y se sienten tranquilos, no veo nada de malo. Santiago, por ejemplo, tiene otras condiciones como ciudad, y por eso no se ve tan viable que algo así ocurriera pronto acá, en la capital. Pero no considero que esté mal lo que están haciendo”, remata Lanaro.