El miedo de Michael Jordan: "Van a pensar que soy una persona horrible"

Este lunes se estrena en Netflix la serie "The Last Dance", "El Último Baile", que aborda a los exitosos Chicago Bulls de Michael Jordan.

En ella se podrá ver lo exigente que era "MJ" con sus compañeros, a tal punto, que previene a sus fanáticos.

"Cuando la gente vea todo el documental no estoy seguro que vayan a entender por qué era tan intenso, por qué hacía todas esas cosas. En definitiva, por qué decía las cosas que decía y actuaba de esa manera", explicó "Air" al director Jason Heir, quien le concedió una entrevista a The Athletic.

El propio jugador reconoce que "empujé a la gente cuando no querían que la empujaran. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y me gané ese derecho porque mis compañeros de equipo que vinieron después de mí no soportaron todas las cosas que soporté".

Por último, les avisa a sus fans la mala manera en que trató a uno de sus compañeros en la postemporada de 1998. "Cuando la gente vea la forma en que traté a Scott Burrell va a pensar que soy una persona horrible. Pero tienen que darse cuenta de que la razón por la que le trataba así es porque necesitaba que fuera duro en los playoffs. Necesitaba saber que podía contar con él", cierra.