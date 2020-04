La emoción de Rustu Recber: "No olvidaré lo que el Barcelona hizo por mí cuando me moría por el coronavirus, me dio la vida"

Rustu Recber estuvo bastante complicado por el covid-19. Su esposa narró con detalles el calvario que vivió su marido, quien finalmente fue dado de alta hace algunos días.

El ex arquero turco contó cómo sorteó la enfermedad. "Fue un proceso de tratamiento muy difícil y largo para mí. Hay una cura para este virus que implementó nuestro Ministerio de Salud. Los médicos aplicaron este método de forma extensiva durante 10 días y pusieron mucho esfuerzo", contó en diálogo con AS España.

El portero agradeció el soporte que le dio el "Barça", club donde estuvo en la campaña 2003-04. "Valoro el apoyo de mi familia para ganar esta batalla, como así también del Barcelona, que me brindó un gran apoyo durante y después de la enfermedad. En momentos así, los pequeños detalles no deben ser olvidados. Por eso, no olvidaré lo que el Barcelona hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida", expresó emocionado.

"Fue una sola temporada, pero resultó única para mí y los míos. Es un orgullo", cerró el meta.