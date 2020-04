Compañero de Claudio Bravo en el City reveló haber sufrido síntomas de coronavirus

El belga Kevin de Bruyne, compañero de Claudio Bravo en el Manchester City, explicó cómo afronta la cuarentena frente a la pandemia causada por el coronavirus y confesó que padeció síntomas de la enfermedad durante el auge de esta en Inglaterra.

En videollamada con Sky Sports, el futbolista indicó: “Las primeras semanas mi familia estuvo mal, con altos y bajos. No sabemos si pasamos el virus o no, pero ahora ya estamos bien. Cuando empezó el confinamiento mi familia estuvo enferma por ocho o nueve días. Empezó con mi hijo más chico, luego el más grande y luego mi mujer, pero no sé si tuvimos coronavirus. Tenía un poco de dolor en la garganta, pero de los cuatro estuve bien en comparación con los otros”.

De todas formas, De Bruyne señaló que en su familia no ha vuelto a presentar síntomas: “Afortunadamente, ya estamos bien y las últimas dos o tres semanas han sido realmente buenas, encontramos una rutina y todo está muy bien”.

Finalmente, el jugador citizen comentó su rutina en el confinamiento: “Me aburre hacer cosas por mi cuenta. Pude entrenar incluso nadando, pues tengo una pequeña piscina abajo en casa. Estuve alternando eso con correr en el gimnasio de casa”.

“El club nos preparó muchos ejercicios, además de correr y nadar. Pero no soy de los que pueden estar una o dos horas en el gimnasio, termino aburrido. Prefiero correr y así me mantengo ocupado, puedo escuchar podcasts y cosas así”, concluyó el oriundo de Drongen.