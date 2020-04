En el 95º cumpleaños de Colo Colo, Paredes abre margen para seguir un año más

En el 95° aniversario de Colo Colo, Esteban Paredes, capitán e ídolo del conjunto de popular, conmemoró la fecha respondiendo pregunta mediante redes sociales, donde confirmó que la crisis sanitaria del coronavirus lo ha llevado a plantearse postergar su retiro, que en primera instancia estaba pensado para fines de 2020.

El veterano delantero indicó que “con todo lo que ha pasado el año pasado y este, es difícil pensar en el retiro. Lo he pensado mucho y tengo que tomar una decisión, pero no puedo adelantar nada. Depende de muchos factores, como si quiero seguir entrenando o jugando".

"Es difícil el momento que estamos pasando a nivel mundial. He entrenado en casa y hacer cosas que antes no podía. He estado más tiempo con mis hijos, ha servido para pensar y meditar. Esperemos que todos aprendamos de esta gran lección que nos está dando la vida", agregó Paredes respecto al confinamiento a causa del covid-19.

En relación a sus recuerdos con Colo Colo, el ariete, que cumple 40 años en agosto, rememoró que “desde muy pequeño llevaba una camiseta puesta de Colo Colo. Como al año y medio de nacer, según me cuenta mi padre. La primera vez que fui al estadio, estando en la Garra Blanca, sentí el amor por el club”.

Además, el goleador histórico del fútbol chileno confesó que Pablo Guede fue el entrenador que más lo marcó en su carrera, mientras que catalogó a Marcelo Barticciotto como su "ídolo".

Por otro lado, el atacante confesó su gran deuda junto al cuadro popular: “ganar la Libertadores con Colo Colo sería un sueño".