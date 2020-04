Vidal, único chileno en el homenaje de la Fifa al personal sanitario

Arturo Vidal es una de las estrellas del fútbol mundial que participa en el video homenaje que la Fifa realizó para alentar a los trabajadores de la salud, en medio de la crisis sanitaria internacional causada por el coronavirus.

El mediocampista chileno, único representante nacional, aparece junto a varios históricos del fútbol mundial, entre los que destacan figuras como Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Gianluigi Buffon, Cafú, Fabio Cannavaro, Kaká, Harry Kane, Samuel Eto'o, Javier Hernández, Marta, Michael Owen, Mesut Ozil, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Roberto Carlos y James Rodríguez.

“Algunos de las futbolistas más grandes de ayer y hoy han querido unirse y expresar su admiración por los héroes de la humanidad, es decir, por todos aquellos que están volcados en salvar nuestra sociedad y garantizar su funcionamiento pese a la amenaza del coronavirus", consigna la Fifa en el video.

Además, el organismo acompañó el audivisual con un mensaje en sus redes sociales: "Un infinito aplauso para todos los profesionales sanitarios y otros profesionales que continúan trabajando como verdaderos héroes. Los héroes de la humanidad se están enfrentando al covid-19".

